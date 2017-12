Eschweiler.

Schöne Weihnachtskränze und -gestecke, bunte Mützen und Schals, selbstverzierte Kerzen, leckere Liköre und selbstgebasteltes Holzspielzeug lockten wieder zahlreiche Besucher ins indestädtische St.-Antonius-Hospital, in dessen Foyer der 24. Weihnachtsbasar seine Pforten geöffnet hatte. An vier Tagen boten die Mitglieder der Bastelgruppe um Marianne Beym wieder ihre selbstgemachten Waren an.