Seelsorger gesucht: Sterbenden in der Nacht beistehen

Eschweiler. Das Team der hauptamtlichen Seelsorger am St.-Antonius-Hospital ist dabei, den Freiwilligendienst ehrenamtlicher Seelsorger für die Nacht auszubauen.

Damit in der Nacht Kranke mit ihren Anliegen sowie Sterbende und deren Angehörige nicht alleine bleiben, werden weitere freiwillige ehrenamtliche Seelsorger und Seelsorgerinnen für diesen besonderen Dienst gesucht.

Wer kann sich melden? Menschen, für die es Sinn ergibt, aus ihrem christlichen Glauben und ihrer Menschenliebe heraus Kranken und Sterbenden zu beizustehen, damit diese auf ihrem letzten Weg nicht alleine bleiben.

Wie sieht dieser Dienst aus? Die Dienstbereitschaft umfasst eine Nacht im Monat in der Zeit von 20 Uhr bis 8 Uhr. Es geht darum, da zu sein, Kontakt zu halten, zuzuhören, auszuhalten und auf Wunsch zu beten. Für diese Gespräche ist in etwa die Zeit bis 22 Uhr vorgesehen. Ist es bis dahin ersichtlich, dass die Nacht ruhig verlaufen wird, liegt es im Ermessen des ehrenamtlichen Seelsorgers, der ehrenamtlichen Seelsorgerin ob er die Nacht in Rufbereitschaft zu Hause oder aber im Krankenhaus verbringt.

Am Samstag, 1. Juli findet ein Kennenlern- und Auswahltag im St.-Antonius-Hospital statt. Interessenten melden sich bitte beim hauptamtlichen Seelsorge-Team des St.-Antonius-Hospitals unter Telefon 76-20 96 oder Telefon 76-1180 (AB) oder per E-Mail an seelsorge@sah-eschweiler.de.