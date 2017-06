Ferienticket zum Vorzugspreis für beide Bäder

Auch die Stadt bietet Schwimmkurse für Kinder ab 6 Jahren – aber auch für Erwachsene – an. Unterrichtet wird zweimal wöchentlich in kleinen Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern im Hallenbad Jahnstraße. „Das ist natürlich sehr effektiv“, sagt Schul- und Sportamtsleiterin Petra Seeger. Insgesamt umfasst ein Kurs zehn Einheiten und kostet 77 Euro. Die Kurse finden allerdings nur außerhalb der Freibadsaison statt. „Anders wäre das mit unserem Personal gar nicht zu schaffen.“ Auskunft zu den Kursen gibt es unter Telefon 505432.

Aber auch in der Freibadsaison lockt die Stadt Kinder und Jugendliche in die Bäder. „Gerade in den Ferien haben Kinder ja weitaus mehr zeit, sich mit dem Element Wasser vertraut zu machen“, so Seeger. Für bis 16-Jährige gibt es ein für beide Bäder gültiges Ferienticket zum Preis von 25 Euro. Eine normale Tageskarte für Kinder und Jugendliche schlägt mit 3 Euro zu Buche. Zwei-Stunden-Tickets fürs Hallenbad gibt es schon für 2 Euro.