Eschweiler - Schützenbruderschaft St. Blasius blickt auf 300 Jahre Vereinsgeschichte

Die Veranstaltungen zum Jubiläum

Samstag, 19. Mai: 19 Uhr Jubiläumsparty in der Festhalle Kinzweiler (Ecke Kalvarienbergstraße/An der Festhalle). Es treten auf die Musikgruppen De Halunke, Stabelsjeck und Puddelrüh. Auch eine große Verlosung ist vorgesehen. Eintrittskarten gibt es in „Alberts Getränkeparadies“ und der Raiffeisenbank Kinzweiler sowie an der Abendkasse.

Pfingstsonntag, 20. Mai, 17 Uhr: Messe in der Pfarrkirche St. Blasius. Dort wird die neue Majestät in das Königsamt eingeführt und erhält ihre Insignien.

Pfingstsonntag, 18 Uhr: Im Anschluss an die Messe gibt es einen Umzug durch den Ort, mit den Bruderschaften des Bezirksverbandes. Er wird wegen der erwarteten großen Teilnehmerzahl durch die großen Straßen Kinzweilers ziehen. Aufstellung ist an der Kirchstraße. Für Musik im Umzug sorgen vier Spielmannszüge: Gloria Lechenich, Spielmannszug Walhorn, Korps Heerlen und das Trommler- und Pfeiferkorps Kinzweiler.

Pfingtsonntag, 20 Uhr, Festhalle Kinzweiler: Ein Tanzabend mit buntem Programm, Ehrungen und Überraschungsgästen, der Eintritt ist frei. Zum Beginn des Abends wird MdL Stefan Kämmerling die Ehrenplakette des Lands überreichen.