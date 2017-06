Eschweiler.

Ein Ausrufezeichen gegen Ausbeutung. Die Schülerinnen und Schüler der Bischöflichen Liebfrauenschule (BLS) und deren Lehrerinnen und Lehrer haben am vergangenen Montag ein Zeichen gegen Kinderarbeit gesetzt. Am Welttag gegen Kinderarbeit nahmen sie an einer deutschlandweiten Initiative der Kindernothilfe teil und machten aufmerksam auf die Problemlage in vielen Ländern.