Eschweiler - Schüler der Liebfrauenschule zu Gast an der RWTH

Eschweiler. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – interessieren diese Themen wirklich nur Jungen? Das Gegenteil haben Schüler und Schülerinnen der Liebfrauenschule in Eschweiler jetzt bewiesen. Die Schüler der Klasse 8d der Liebfrauenschule besuchten das Physikalische Institut der RWTH Aachen, um neue Eindrücke in der Welt der Physik und Technik zu gewinnen.

Dort erwartete sie Doktorand Roman Kondrjakow, der mit Studenten der RWTH bereits Experimente zu aktuellen physikalischen Themen vorbereitet hatte. Als erstes bekamen die Schüler einen Einblick in die Nanowelt – die kleinste Einheit, mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar. Auch wurden die verschiedenen Themenbereiche der Physik, also Astro-Teilchenphysik, Elementar-Teilchenphysik und die Festkörperphysik erläutert.

Im Anschluss konnten die Schüler in Gruppen verschiedene Experimente durchführen. Die ersten beiden Gruppen versuchten herauszufinden, wie dick die Wand einer Seifenblase ist. Andere machten spannende Experimente zum Lotuseffekt mit Laubbaum- und Kohlrabiblättern und verrußten Glasscheiben. Mit Hilfe von Laptops und hochauflösenden Kameras konnten die Schüler den Reinigungseffekt der Kohlrabiblätter von Nahem betrachten. Andere Gruppen züchteten Kristalle und bestaunten beeindruckende Kristallisationsprozesse mit Hilfe von Salzkörnern. Sogar eigene Taschenwärmer erstellten sie.

Smartphones und Zahnpasta

„Es war ein sehr informativer Tag und jetzt habe ich auch eine gute Vorstellung davon, was ich vielleicht in meiner Zukunft machen möchte“, erzählte Catharina, eine Schülerin der 8d. „Ich wusste gar nicht, dass in so vielen Gegenständen, wie zum Beispiel in Smartphones, Brillengläsern, Zahnpasta, Medikamenten und in Sonnencreme Nanotechnologie verwendet wird“, staunte Hannah.

Beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa auf dem Campus wurde diskutiert, wer wohl in einigen Jahren hier wieder experimentieren würde, dann als Physikstudent oder Studentin.