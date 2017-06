Eschweiler.

Wenn früh am Morgen französische Musik über den Schulhof des Städtischen Gymnasiums hallt und die Lehrer zusammen tanzen, dann gibt es etwas Außergewöhnliches zu feiern. Aus der Bretagne hatte sich die achte Klasse des Collège du Château in Morlaix mit zwölf Schülern auf den Weg in die Indestadt gemacht, die mit „C’est ça le collège“ begrüßt wurde.