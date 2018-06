Eschweiler.

Wer sich von Schadstoffen wie Batterien, Lacke, Öl und Farben trennen wollte, hatte bisher immer an sechs Terminen im Jahr Gelegenheit. Dann machte das Schadstoffmobil Station an 15 verschiedenen Orten in Eschweiler. Damit könnte bald Schluss sein. Zumindest will die AWA (Abfallwirtschaft Stadt und Kreis Aachen) die Abfuhr von Schadstoffen neu organisieren.