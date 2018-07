Eschweiler.

Acht Konkurrenzen an drei Tagen, 59 Mannschaften und gleich drei Triumphe für die Gastgeber: Der „Sportsfreund-Eschweiler-Cup“ des SCB Laurenzberg war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Am Samstagvormittag erspielten sich die F1-Junioren (Jahrgang 2009) des SCB den Turniersieg durch einen 3:1-Finalerfolg über Adler Büsbach.