Eschweiler - Rund um den Schulbeginn gibt es jede Menge Fragen

Eschweiler. Das Thema Schule wird sicherlich bereits viele Kinder und Eltern beschäftigen. Das Schulamt der Stadt Eschweiler wird im September zur Anmeldung der Kinder für die Schule auffordern.

Die Grundschulen laden schon bald zu den jeweiligen Info-Abenden ein, aber welche ist die geeignete Schulform beziehungsweise Schule für das Kind, wenn es sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf hat? Welche Möglichkeiten der (sonderpädagogischen) Unterstützung gibt es? Welche Förderschulen und Grundschulen mit gemeinsamem Lernen stehen zur Verfügung? Wie lernt, lebt, arbeitet man dort miteinander? Wie ist der weitere Weg zur Anmeldung und Beantragung nach dem Schulgesetz?

Fragen über Fragen: Aus diesem Grund bieten die Familienzentren der Caritas-Lebenswelten GmbH in Eschweiler, das Kinder- und Familienzentrum St. Marien am Burgfeld sowie das Inklusive und Heilpädagogische Kita/Familienzentrum Am Ringofen in Kooperation mit allen teilnehmenden Institutionen einen umfassenden Informationsabend an, der zu den vielfältigen Fragen zu diesem Thema Antwort und Entscheidungshilfen bieten soll.

Als Referenten konnten die Rektoren und Lehrer der unterschiedlichen Förderschulen aus Eschweiler, Stolberg und Aachen sowie die Eschweiler Grundschulen mit dem Angebot des gemeinsamen Lernens, das Schulamt der Stadt Eschweiler sowie das Gesundheitsamt der Städteregion Aachen gewinnen.

Wer an der Infoveranstaltung zur Einschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf am Dienstag, 4. September, 17 Uhr, teilnehmen möchte, kann sich bis zum 31. August, in den jeweiligen Kitas anmelden. Das geht aber auch per E-Mail: apermantier@caritas-lebenswelten.de, telefonische Anmeldungen sind ebenfalls unter: 02403/871212 möglich.