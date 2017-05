Rotary-Club hilft bei Suche nach dem passenden Beruf

Eschweiler. Vielen jungen Menschen fällt die Berufswahl schwer. Nicht nur die Anforderungen an die Heranwachsenden werden scheinbar immer höher, auch das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten ist breit gefächert. Das macht die Entscheidung für einen Beruf zwar vielfältiger, allerdings nicht unbedingt einfacher.

Umso wichtiger ist es, Jugendliche bei ihrer Berufsfindung zu unterstützen, indem man ihnen Gelegenheiten bietet, sich über verschiedene Berufsfelder zu informieren und dabei in Kontakt mit Berufserfahrenen zu kommen.

Die Berufsinformationsveranstaltung des Städtischen Gymnasiums in Eschweiler bietet den Schülern der Jahrgangsstufen EF und Q1 genau diese Möglichkeit. Alle zwei Jahre stellen dort Mitglieder und Freunde des Rotary-Clubs Aachen-Land den Jugendlichen verschiedene Berufsfelder vor. Ziel der Pflichtveranstaltung sei es, den Heranwachsenden die Berufe nicht nur in Form von Vorträgen näherzubringen.

Vielmehr stünde der Austausch zwischen den Schülern und den Berufstätigen im Vordergrund. Über das Internet gäbe es mittlerweile zwar viele Möglichkeiten sich zu informieren, allerdings sei der „persönliche Kontakt das Entscheidende“, sagte der Schulleiter des Städtischen Gymnasiums, Winfried Grunewald.

Die 16-Jährige Angelika Mergel erhoffte sich von der Veranstaltung, mehr über ihre Berufswünsche zu erfahren und herauszufinden, „ob es mir gefällt oder doch nichts für mich ist“, erklärte die Schülerin. Sie interessiere sich vor allem für BWL und Kinderbetreuung. Die Entscheidung für einen Beruf fände sie nicht so schwer. Wenn man sich orientiert habe und wisse, was einem Spaß macht, dann sei es nicht so schwierig sich zu entscheiden.

Ihre Mitschülerin Stephanie Schroiff sieht das etwas anders: „Ich finde es ziemlich schwierig, den richtigen Beruf zu finden“, sagte die 16-Jährige Schülerin der Jahrgangsstufe EF. Ebenso sei es schwierig, sich selber über die vielen Möglichkeiten der einzelnen Berufsfelder zu informieren. Sie erhoffe sich bei der Veranstaltung vor allem zu erfahren, wie abwechslungsreich die Berufsfelder sind.

Von Lehramt bis zur Polizei

Das vielfältige Angebot des Rotary-Clubs umfasste unter anderem die Berufsfelder Maschinenbau, Bundeswehr, Lehramt und Polizei. Ebenso waren Vertreter aus den Bereichen Medizin, Soziale Arbeit und BWL anwesend, um den Gymnasiasten von ihren Tätigkeiten zu berichten. Die Schüler hatten sich bereits im Vorfeld zwei der insgesamt 18 angebotenen Berufsfelder ausgesucht, über die sie mehr erfahren wollten. Sie konnten sich „aus erster Hand erkundigen, was in den einzelnen Berufsfeldern passiert“, so Winfried Grunewald.

In den Räumen des Gymnasiums erzählten die Erwachsenen von ihrem Werdegang und gaben ihren jungen Zuhörern einen Einblick in ihre persönlichen beruflichen Erfahrungen. Dabei berichteten sie nicht nur von den schönen und spannenden Seiten ihres Berufs, sondern schilderten auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wohl jeder Beruf mit sich bringt. Ebenso wichtig sind die Voraussetzungen, die man benötigt, um in dem jeweiligen Beruf tätig sein zu können.

Die Vortragenden präsentierten den Schülern ihr Berufsfeld mit viel Begeisterung. Auch die Jugendlichen waren sehr interessiert und nutzten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie erkundigten sich beispielsweise nach dem Numerus Clausus oder interessierten sich für die Unterschiede von Fachhochschule und Universität. Einige Schüler hatten ganz spezifische Fragen und holten sich Tipps von den Profis. Und manch einer stellte schließlich auch die entscheidende Gehaltsfrage.

Spaß ist wichtig

Doch bei all den Fragen und Gedanken darüber, welcher Beruf der richtige sei und welche Anforderungen und Voraussetzungen erfüllt werden müssen, machten die Rotarier den Schülern Mut: „Lassen Sie sich nicht zu früh in eine bestimmte Richtung drängen“, auch wenn der „Druck sich abzusetzen“ immer größer werde, sagte Professor Dr. Martin Zimmermann, der das Berufsfeld BWL vertritt. Und auch Rechtsanwalt Prof. Dr. Kurt Vogel gab den Schülern mit auf den Weg: „Machen Sie das, wo Sie Spaß haben, dann wird das auch schon was.“

Stephanie Schroiff und Angelika Mergel hat die Informationsveranstaltung gut gefallen. Es sei sehr informativ gewesen und sie haben einiges über die Chancen und Möglichkeiten der Berufsfelder erfahren, berichteten die Schülerinnen.