Rollerfahrer gesucht: Ohne Helm unterwegs und dann geflüchtet

Eschweiler.

Eine Verfolgungsjagd lieferten sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Rollerfahrer und ein Streifenwagen. Als die Polizei den Fahrer, der ohne Helm unterwegs war, an der Baustellenampel an der Birkengangstraße kontrollieren wollte, gab der Vollgas und fuhr bei Rot über die Ampel. Auch als die Beamten ihn per Lautsprecher ansprachen und ihm die Kelle zeigten, reagierte er mit „Vollgas“.