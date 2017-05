Eschweiler-Röhe.

Es tut sich etwas im Westen Eschweilers. Als einziger Ortsteil der Indestadt hat sich das 2500-Einwohner-Dorf zur Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ entschlossen. Am Donnerstagabend wurden die Grundsteine bei einer Bürgerversammlung in der Gaststätte „Zum Hirsch“ gelegt.