Eschweiler - Rhenania Lohn holt einen weiteren Punkt in Richtung Aufstieg

Eschweiler. Ein weiterer Punktgewinn, der die Fußballer von Rhenania Lohn ihrem Ziel noch näher bringt, dem Spitzenreiter der Kreisliga B Düren aber auch die Möglichkeit gibt, Meisterschaft und Aufstieg auf eigenem Platz endgültig unter Dach und Fach zu bringen.

Das Nachholspiel der Rhenania beim Tabellendritten Amicitia Schleiden endete am Dienstagabend 2:2. Radouane Khidous (59.) und Rachid Zerouali (85.) glichen die zwischenzeitlichen 0:1- und 1:2-Rückstände aus. Somit beträgt der Vorsprung von Rhenania Lohn auf den Zweiten SC Ederen drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte.

Gewinnen die Rhenanen am Sonntagnachmittag (Anstoß 15 Uhr) im Stadion am Blausteinsee ihr Heimspiel gegen den Tabellenfünften Merscher SV, spielen sie in der Saison 2018/2019 wieder in der höchsten Klasse des Fußballkreises Düren. Sollte der SC Ederen am Freitagabend in Jülich-Selgersdorf nicht gewinnen, stünden Meisterschaft und Aufstieg bereits zwei Tage früher fest.