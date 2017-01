Eschweiler.

Wachleiter Axel Johnen gehört zu den routinierten Feuerwehrleuten in der Hauptwache am Florianweg. Die Zahl seiner Brandeinsätze kennt er nicht genau, aber es werden viele Hunderte sein. Manche Ereignisse haben sich jedoch im wahrsten Sinne des Wortes in sein Gedächtnis gebrannt: Feuer, bei denen Menschen zu Tode kommen.