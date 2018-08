Radsportler aus der Region verteidigen ihren ersten Platz Letzte Aktualisierung: 3. August 2018, 12:10 Uhr

Eschweiler/Nürburgring. Radsportler aus der Region haben bei dem 24-Stunden-Mountainbike-Rennen am Nürburgring (Rad am Ring) den Sieg in der Viererteamwertung eingefahren und damit den Titel vom vergangenen Jahr verteidigt. Das Rennen startete am Samstag um 12.55 Uhr und endete am Sonntag um 12:35 Uhr.