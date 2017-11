„Purzelbaum“ nimmt an Weihnachtsaktion teil

Eschweiler. Das BKJ-Familienzentrum „Purzelbaum“ nahm in diesem Jahr an der offiziellen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ teil. Zunächst wurden von Eltern und Kindern gemeinsam mehrere Schuhkartons und Weihnachtskarten gestaltet, bevor es ans Befüllen der Päckchen ging.

Die Kinder hatten großen Spaß Kuscheltiere, Spielzeug, Bastel- und Schreibutensilien, sowie selbstgemachte Mützen und Leckereien in den Kartons zu verstauen. Hin und wieder verschwand aber auch ein Bonbon aus dem reichhaltigen Angebot in den Mündern der Kinder. In den nächsten Tagen werden diese zehn Schuhkartons erst einmal zu einer der Sammelstellen in Eschweiler gebracht.

Anschließend gehen diese dann auf die Reise zu bedürftigen Kindern aus osteuropäischen Ländern und nach Nordafrika. Der Kindergarten wollte auf diese Weise nicht nur einen „materiellen Beitrag“ leisten, sondern auf die Not vieler Kinder in der Welt hinweisen und mit diesen individuellen Päckchen ein Zeichen setzen für ein Miteinander und der Wertschätzung anderer Menschen.