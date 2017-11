Public Peace Team gestaltet sein Weihnachtskonzert

Eschweiler. Das Public Peace Team möchte in diesem Jahr ihr Weihnachtskonzert am Samstag, 25. November, 19 Uhr, im Eschweiler Talbahnhof veranstalten. Die aus Aldenhoven stammende Firma hat zu diesem Anlass drei besondere Acts organisiert. Das Public Peace Orchestra ist in stets wandelnder Besetzung unterwegs.

Rund um Adrian Maruszczyk, dessen Kompositionen immer wieder neu interpretiert werden, spielen neben alt eingesessenen Kollegen auch junge Musiker in diesem Arrangement mit. Das erweiterte Instrumentarium erlaubt einen einzigartigen Sound, frei nach der Devise „Global Music Love Affair“, welcher den Zuhörer in eine neue Welt voller musikalischer Magie eintauchen lässt, gewürzt mit multikulturellen Impressionen.

Amin Afify , ein junger Singer/Songwriter, geboren in Kairo und mit 5 Jahren nach Deutschland ausgewandert, wird seine Geschichten an Gitarre und Klavier erzählen. Seine Songs handeln von Träumereien, außergewöhnlichen Gefühlen und Storys aus seinem Leben, die er abstrahiert und weiterspinnt. Liebevoll arrangiert er diese mit bis zu 4 Stimmen, Gitarre, Piano, Streichern und vielen, vielen weiteren Instrumenten mehr. So entstand auch sein erstes Album „Treehouse“, aus welchem er uns einige Stücke zum Besten geben wird.

Der polnische Bassist, Komponist und Produzent Wojtek Pilichowski, ist ein alter Freund von Adrian Maruszczyk und reist gemeinsam mit seiner Band nach Eschweiler um den Abend zu vervollständigen. Gemeinsam bilden sie die Pilichowski Band.

Seit 1994 hat er schon 14 Solo-Alben aufgenommen welche sich über 100.000 mal verkauften. Außerdem nahm er über 200 Alben auf, spielt jährlich auf den Bühnen der wichtigsten Festivals weltweit und zählt zu den besten polnischen Bassisten. Der Eintritt ist frei.