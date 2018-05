Eschweiler - Projekt im Schulförderwettbewerb lässt Schildkrötenteich entstehen

Eschweiler. Die Willi-Fährmann Schule nimmt an der Sparda-Spenden-Wahl 2018 teil. Im sechsten Jahr des Schulförderwettbewerbs steht diesmal die Kreativität im Vordergrund. Unter dem Motto „Wir lassen der Kreativität freien Lauf!“ können Schulen Projekte präsentieren, bei denen die Schülerinnen und Schüler der eigenen Neugierde nachgehen, schöpferisch tätig werden, Talente entdecken, Fantasie frei und spielerisch ausleben. Alle Grund- und weiterführenden Schulen aus dem Geschäftsgebiet der Sparda-Bank West können an der Spenden-Wahl teilnehmen. Ob musisch, erfinderisch, künstlerisch oder experimentell: Die gesamte Bandbreite an Schülerengagement wird präsentiert und insgesamt 150 Projekte werden mit insgesamt 300 000 Euro gefördert.

Bei diesem Schulprojekt werden die Schüler der Willi-Fährmann-Schule kreativ: Seit vielen Jahren arbeitet man an der Schule mit der ,,Tiergestützten Pädagogik“ und wird vom Tierschutzverein Terra Mater e.V. durchgängig unterstützt.

Direkt auf dem Schulgelände beziehungsweise dem Schulhof leben Schafe, Ziegen, Hängebauchschweine, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, Hähne, Bartagamen, Hunde, Mäuse und exotische Vögel. Die Tiere werden von den Kindern und Jugendlichen täglich versorgt. Die Schüler lernen so, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und mit einer Aufgaben regelmäßig zu erledigen und eine Beziehung zu erleben.

Im Rahmen des Projekts möchten die Schule nun ,,Turtles in School“ – also einen Teich für Wasserschildkröten – ganz neu anlegen. Wasserschildkröten aus schlechter Haltung sollen hier ein artgerechtes neues zu Hause finden.

Die Schüler werden ihre eigenen Baupläne entwerfen und gemeinsam entscheiden, welche kreativen Ideen in die Tat umgesetzt werden sollen. Die Kinder und Jugendlichen werden eine Ortsbegehung machen, sich im Internet durch andere Teichanlagen inspirieren lassen und eigene Ideen mit einbringen.

Sämtliche Arbeiten werden von den Kindern und Jugendlichen vorgenommen. Von der 1. Idee bis zu abschließenden Umsetzung des Bauprojekts. Auch der Einkauf der Baumaterialien wird gemeinsam mit den Schülern vorgenommen. Den Verantwortlichen der Schule ist wichtig, dass das gesamte Projekt eigenständig von der Schülerschaft umgesetzt wird und die Erwachsenen nur unterstützend mitwirken.

Mit den Spenden soll im Rahmen des Projekts Folgendes umgesetzt werden: Benötigt werden Muttererde, Sand, Teichfolie, Steine, Pflanzen, eine Teichpumpe und viel Holz, um die Verkleidungen und Brücken für die Tiere anzulegen. Wenn die Spendengelder reichen, um die Maßnahme komplett zu finanzieren, kann die Bauphase im Anschluss an den Förderwettbewerb umgehend starten.

Vom 18. April ab 8 Uhr bis 17. Mai 2018, 18 Uhr, kann jeder kostenlos mitentscheiden, welche Projekte gefördert werden. Kleine, mittelgroße und große Schulen treten in ihren Kategorien gegeneinander an. Insgesamt vergibt die Sparda-Bank West so Schulfördergelder in Höhe von 300 000 Euro, die aus den Reinerträgen ihres Gewinnsparvereins dotiert sind. Wer abstimmt, unterstützt mit seiner Stimme das ehrenamtliche Engagement vor Ort.

Weitere Informationen zum Projekt und dem Förderwettbewerb gibt es online unter: www.spardaspendenwahl.de. Hier kann auch abgestimmt werden.