Eschweiler.

Heute ist in Deutschland „Equal Pay Day“! Dieser besagt, dass Frauen in der Bundesrepublik in den bisher 77 Tagen des Jahres im Vergleich zu Männern quasi umsonst gearbeitet haben. Denn nach wie vor werden Frauen auch hierzulande deutlich schlechter bezahlt als die Vertreter des männlichen Geschlechts.