Eschweiler - Privates Engagement macht den Unterschied

Eschweiler. Zwei Indebrücken mitten in der Innenstadt, nur hundert Meter voneinander entfernt, an beiden Brücken schmücken Blumenkästen die Brückengeländer, geschmackvoll und mit einem Blick für die Wirkung der Blumen bepflanzt von einem Garten-Fachmann.

Aber was heißt schmücken? An der Brücke Neustraße sind die bunten Blumen in der anhaltenden Sommerhitze vertrocknet, niemand gießt die Pflanzen in den Kästen. An der Brücke Grabenstraße hingegen stehen die Blumen in voller Blüte und bilden ein einladendes Entrée zur Fußgängerzone. Aber nur, weil einer der Anwohner, der frühere Ratsherr Franz-Josef Dittrich, jeden Tag den Wasserschlauch ausrollt und die Blumen wässert. Nicht nur das Citymanagement sagt ihm dafür herzlichen Dank. Fotos: Ebbecke-Bückendorf