Eschweiler - Premierensieg für Dürwisser Mädchen

Eschweiler.

Der Verein zur Durchführung der Kegelstadtmeisterschaft Eschweiler hatte für den vorigen Samstag zum 13. Sparkassencup für Hobbykegler geladen und rund 100 Kegler in 26 Mannschaften traten zu einem tollen und spannenden Wettkampf an. In den Kategorien Damen, Herren und Mixed wurden in der Gruppenphase die Viertel- beziehungsweise Halbfinalisten gesucht.