Nothberg. Ein Traum in Rot und Gelb. Und in Blau und Grün. Nicht zu vergessen alle anderen bekannten und teilweise auch unbekannten Farbtöne. Dermaßen bunt präsentierte sich am Sonntagnachmittag bei strahlendem Frühfrühlings-Sonnenschein der „Veedelszooch“ der KG Nothberger Burgwache.

Mit Pauken und Trompeten sowie akrobatischen Einlagen der Tanzgruppe bahnte sich d´r Treck seinen Weg „durch et Dörp“. Die Zuschauer konnten viele schöne Kostüme bewundern: Rasante Vespa-Ladys in Petticoats verzauberten dabei genauso das närrische Volk am vollbesetzten Straßenrand wie musizierende Clowns, lautstark Alaaf-krähende Hähnchen und liebenswerteste Drachen.

Ein grandioser Vorgeschmack auf das, was am Rosenmontag noch folgen könnte.