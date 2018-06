Eschweiler - Poll-Billard-Club „Eine Bande Dürwiß“ startet durch

Eschweiler. „Aller Anfang ist schwer“, dachten sich die Brüder Jens und Jörg Rittmeyer, als sie im Februar 2017 beschlossen, in Dürwiß einen eigenen Pool-Billard-Club zu gründen.

In der Gaststätte „Zum alten Rathaus“ stellte Albert von Broich die entsprechenden Räume zur Verfügung und leistete umfangreiche Starthilfe. Dafür sagen die Billardspieler, die den Namen „Eine Bande Dürwiß“: danke.

Nach sehr viel körperlicher Arbeit, Mitgliederakquise, bürokratischen Formalitäten und zahlreichen Trainingssessionen, begann der offizielle Ligabetrieb im Pool-Billard-Verband Rheinland West am 2. September 2017. Nach einer von Startschwierigkeiten geprägten Hinrunde konnte man am Ende der Saison immerhin noch Platz drei in der Kreisliga B erreichen, womit die Relegationsrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga knapp verpasst wurde.

Besser lief es in der Europoolleague 2, wo gegen Mannschaften aus den Niederlanden und Belgien angetreten wurde. Von insgesamt 14 Spielen konnten 13 gewonnen und so der erste Meistertitel in der jungen Vereinsgeschichte gefeiert werden.

Das Highlight der ersten Saison war jedoch die Qualifikation für die NRW-Landesmeisterschaft in Wuppertal, die man als krasser Außenseiter im Pool-Billardverband Rheinland-West (PBVRW) erreichen konnte.

Dort entscheidet sich dann, wer sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Wer gerne einmal ein Probetraining machen oder einfach nur zuschauen möchte, ist jederzeit im „alten Rathaus“ willkommen.

Die Mannschaft hat keine festen Trainingszeiten, ist aber meistens donnerstags ab 18 Uhr vor Ort. Ansprechpartner ist Sportwart Jens Rittmeyer: Telefon 0163/6005840.