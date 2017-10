„Peter und der Wolf“ magisch dargeboten

Eschweiler. „NiXX wie hin!“ So lautet das Motto, unter dem die Kulturinitiative Städtisches Gymnasium Eschweiler Theater- und Musikaufführungen organisiert, die für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren und deren Familien attraktiv sind.

Die Auftaktveranstaltung ist bereits Ende September erfolgreich über die Bühne gegangen – ein Kinder-Rockkonzert mit der Kölner Band „Pelemele“.

Nun wird es leisere Töne geben. Am Samstag, 11. November, wird das Figurentheater Fithe aus Ostbelgien in der Aula des Städtischen Gymnasiums an der Peter-Paul-Straße den Klassiker „Peter und der Wolf“ als farbiges Schattenspiel mit instrumentaler Begleitung auf die Bühne bringen.

Im Anschluss an die Veranstaltung, die wieder um 16 Uhr beginnt, gibt es zudem die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen, Keksen und Kaltgetränken miteinander ins Gespräch zu kommen.

Eine bunte Mischung aus Konzerten, Schauspiel und anderen Theaterformen ist es, die die Kulturinitiative für die Spielzeit 2017/18 zusammengestellt hat. Damit dies auf professionellem Niveau geschieht, wurden überregional, teilweise sogar bundesweit renommierte und häufig mit Preisen ausgezeichnete Künstler engagiert. Die gesamte Veranstaltungsreihe kann man online einsehen unter www.nixx.wiehin.de und jederzeit Karten reservieren. Der Kartenvorverkauf erfolgt im Sekretariat des Hauptgebäudes und im Buchladen Oelrich & Drescher an der Neustraße 10. Und bei einem Eintrittspreis von 5 Euro pro Person kann man auch wirklich sagen: NiXX wie hin.