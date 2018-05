Diese Spielplätze suchen noch Paten

Wer sich für Spielplätze einsetzen möchte, kann sich mit Christian Kolf in Verbindung setzen: christian.kolf@eschweiler.de oder Telefon 02403/7487461. Für folgende Spielplätze werden noch Paten gesucht: Bergrath: Graeserstraße, Taunusstraße; Hastenrath: Im Tempel, Im Kuckuck; Hehlrath: Oberstraße; Kinzweiler: Kalvarienbergstraße; Ost: Danziger Straße, Saarstraße; Pumpe-Stich: Moosweg; Röthgen: Feldstraße; Innenstadt: Indestraße, Marienstraße, Vereinsstraße, Gutenbergstraße, Kaiserstraße; St. Jöris: Am Klosterhof; Weisweiler: Am Buschend.