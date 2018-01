Eschweiler.

„Ich komme mit einer sehr positiven, optimistischen Botschaft heute Abend zu Ihnen.“ Der evangelische Pfarrer Jens-Peter Bentzin aus Monschau berichtete am Dienstag in einer Veranstaltung des Lions-Clubs Eschweiler-Ascvilare über die Kirchentrennung. Genauer: über das Ende dieser Trennung in evangelische und katholische Christenheit.