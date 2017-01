Eschweiler. Für die Besucher der Fußball-Hallenstadtmeisterschaft am Samstag und am Sonntag, die in diesem Jahr in der Kaiserhalle stattfindet, steht der Schulhof der Willi-Fährmann-Schule an der Martin-Luther-Straße an allen Veranstaltungstagen als Sonderparkplatz zur Verfügung.

Weitere Parkmöglichkeiten gibt es am Talbahnhof und das Stadt-Parkhaus, das allerdings sonntags geschlossen ist. Gespielt wird bei der 27. Auflage des Turniers am Samstag und am Sonntag.

Ausrichter der Stadtmeisterschaft ist Rhenania Eschweiler, als Titelverteidiger geht der SV St. Jöris an den Start. Los geht‘s am Samstag um 13.45 Uhr, am Sonntag wird ab 13.30 Uhr gekickt.