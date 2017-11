Eschweiler-Pumpe - Ortsteil Pumpe-Stich lädt zum offenen Adventsfenster ein

Eschweiler-Pumpe. Es ist so weit, zum ersten Mal wird im Ortsteil Pumpe-Stich zum offenen Adventsfenster eingeladen. Den Auftakt am Freitag 1. Dezember wird das Adventsfenster der Kita Purzelbaum sein.

Die Idee: An dem Abend im Advent kommen Menschen zusammen, junge und ältere, Familien oder einzelne Personen, die Einladung richtet sich an alle, die schon lange oder seit Kurzem in Pumpe-Stich wohnen oder zu Besuch bei uns sind. Ein Adventsfenster öffnet sich bunt gestaltet von der Gastgeber-Familie.

Insgesamt neun Gastgeber-Familien öffnen ihre gestalteten Adventsfenster. Die Feier findet vor der jeweiligen Haustür statt, jeweils um 17.30 Uhr für circa 90 Minuten.

Bitte zu den feiern zur Vermeidung von unnötigem Müll die eigenen Tassen oder Becher mitbringen.

Wunsch nach Miteinander

Man sollte die Gelegenheit nutzen, bei dem ein oder anderen Adventsfenster dabei zu sein. Gemeinsam feiern macht neuen Mut. Im Advent wächst der Wunsch nach Miteinander und gemeinsamen Tun. Es wird zu Begegnungen eingeladen, aus denen Gemeinschaft ganz wie von selbst wachsen kann!

Termine jeweils ab ca. 17.30 bis 19 Uhr.

Freitag, 1.12., Kita Purzelbaum, Alte Rodung 100.

Montag, 4.12., Heidestraße 17.

Donnerstag, 7.12., Stich 119.

Sonntag, 10.12., Luisenstraße. 21.

Dienstag, 12.12., Stolberger Straße 4a

Freitag, 15.12., OGS Barbaraschule, Stich 60.

Montag, 18.12.2., Siedlergemeinschaft Waldschule, Heidestr. 16A.

Dienstag, 19.12., Akazienhain 10a.

Mittwoch, 20.12., Erich Kästner-Schule, Wilhelminenstraße 22 d.