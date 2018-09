Eschweiler.

Die Stadt kommt einfach nicht zur Ruhe. Und das ist gut so: Wenige Wochen, nachdem Anastacia und Status Quo den Markt gerockt haben, war schon die nächste Musikbühne aufgebaut, dieses Mal jedoch auf der Uferstraße. Während das halbe Rheinland in Köln und Bonn „Jeck im Sunnesching“ feierte, sorgte die Inde-Party der „Original Eschweiler“ am Inde­strand mit kölschen Tönen für eine weitere Sommernacht mit bester Stimmung.