Optimal gerüstet: Kooperation zwischen Schule und MHD

Eschweiler. Ob Schürfwunden, Prellungen oder Sportverletzungen – die ausgebildeten Schüler der Bischöflichen Liebfrauenschule (BLS) sind nun optimal für medizinische Notfälle gerüstet. Sogar bei Knochenbrüchen und Asthmaanfällen wissen sie, was zu tun ist bis der Rettungsdienst zur Stelle ist.

Wenn plötzlich ein Handy im Unterricht vibriert, gibt es keinen Stress mit den Lehrern, denn dann heißt es für die Schulsanitäter: auf zum nächsten Notfall. Jeder erhält bei Dienstantritt ein Notfall-Handy, auf dem er die ganze Zeit zu erreichen ist. Bei einem Unfall alarmiert das Sekretariat das Team, notfalls eben auch während des Unterrichts.

Jeden Tag ist ein Dreierteam im Einsatz, das sich um eine gute Notfallversorgung kümmert. 100 Einsätze werden im Jahr gezählt. Viel Zeit und persönlichen Einsatz müssen die Schüler für den Sanitätsdienst aufbringen. Nicht nur während der Schulzeit, auch bei schulischen Veranstaltungen, wie dem Sommerfest, dem Fußballturnier der Oberstufe, dem Sponsorenlauf und der Unterstufenfete steht der Schulsanitätsdienst bereit. 15 aktive Schulsanitäter gibt es an der Liebfrauenschule und jedes Jahr werden es mehr – im kommenden Jahr werden weitere zwölf Schüler ausgebildet.

Ausgebildet werden die angehenden „Lebensretter” ab der 9. Klasse etwa ein halbes Jahr lang in Erster Hilfe und erweiterter Erster Hilfe. Übernommen wird dies von Jenny Pietsch (Lehrerin der BLS) und Ausbilder des Malteser-Hilfsdienstes Eschweiler (MHD), die alle rettungsdienstliche Qualifikationen besitzen. „Interessant finde ich, dass man so viele medizinische Kenntnisse erlernt, aber auch, dass ich bei einem Notfall nun genau weiß, was zu tun ist“, erzählt Mascha Fourné, Schülerin und aktive Schulsanitäterin.

Für eine noch bessere Versorgung unterzeichneten Carsten Gier (Schulleiter BLS) und Lukas Ritgens (Stadtbeauftragter MHD) einen Kooperationsvertrag. Die Bischöfliche Liebfrauenschule koordiniert den Schulsanitätsdienst und der Malteser-Hilfsdienst Eschweiler bildet und schult die Sanitäter.