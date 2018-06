Eschweiler - Oper trifft Jazz und Klassik trifft Karneval

Eschweiler. Die Eschweiler Musikfreunde sollten sich den Samstag, 23. Juni, auf jeden Fall dick in ihrem Terminkalender anstreichen. Denn nach der begeisternden Aufführung der Bachschen Matthäuspassion im März veranstaltet die Städtische Musikgesellschaft dann ab 19 Uhr auf dem Schulhof des Städtischen Gymnasiums ein Konzert, nein besser: ein Musikereignis, das es in dieser Form noch nicht in Eschweiler gegeben hat.

„Eschweiler musiziert – Open Air am Städti“ hat die Städtische Musikgesellschaft dieses musikalische Großereignis betitelt. Ein musikalisches Feuerwerk unterschiedlichster Gattungen und Stilrichtungen wird die hoffentlich zahlreichen Besucher begeistern.

„Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass in Eschweiler enorm viel Musik von unterschiedlichsten Menschen auf verschiedensten Ebenen gemacht wird. Eschweiler hat eine lebendige Musikszene. Und das wollen wir zeigen. Und ich bin überzeugt: Es wird allen, den Aktiven wie den Zuschauern wahnsinnig viel Freude machen. Wir haben aus Eschweilers musikalischer Vielfalt eine bunte Mischung zusammengestellt und hoffen, dass das Konzert so viel Zuspruch erfährt, dass wir es zukünftig jedes Jahr durchführen können“, erklärt Jeremy Hulin, der charismatische musikalische Leiter der Städtischen Musikgesellschaft.

So werden am 23. Juni die Zuschauer eine Mischung erleben, die es in sich hat. Oper trifft Jazz, Klassik trifft Karneval, Nachwuchs trifft Erfahrung. Ob der Chor der Städtischen Musikgesellschaft die Comedian Harmonists interpretiert, das Saxofon-Ensemble der Musikschule den Pink Panther jagt, das Orchester Dvoraks Slawische Tänze spielt oder Jeanne Jansen die berühmte Opernarie „Caro mio ben“ intoniert. Für musikalische Abwechslung ist gesorgt.

Besonders stolz sind die Organisatoren, dass es ihnen gelungen ist, den Singer-Songwriter Amin Afifi – mittlerweile bundesweit kein ganz Unbekannter mehr – in seine Heimatstadt zu holen und ihn dort einige Stücke aus eigener Feder aufzuspielen zu lassen, wo er vor wenigen Jahren sein Abitur gebaut hat. Ein Höhepunkt des Abends wird der gemeinsame Auftritt des Orchesters der Städtischen Musikgesellschaft mit den Inde-Singers sein, einer aus Eschweiler nicht wegzudenkenden musikalischen Institution des Karnevals.

Klassisches Sinfonieorchester und Karnevals-/Mundartgruppe? Kann das funktionieren? „Na klar“, ist Jeremy Hulin überzeugt. Berührungsängste musikalischer Natur kennt er jedenfalls nicht. So dürfen sich die Zuschauer auf eine Darbietung der Stücke „Ach Marie“ und „Der Clown“ freuen, wie sie sie noch nie erlebt haben. Hulin: „Das wird cross-over pur. Spannend und neu.“

Jeremy Hulin, der im Hauptberuf Dozent an der Musikhochschule Maastricht ist, wäre nicht Jeremy Hulin, wenn er nicht dem Nachwuchs eine Bühne geben würde. So freuen sich schon leicht nervös der Mittelstufenchor und der Streicherkurs des Städtischen Gymnasiums auf ihren Auftritt am 23. Juni. Angst vor Regen? „Brauchen die Zuschauer nicht zu haben“ meint Thomas Graff vom Organisationsteam. „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Stadt Eschweiler und dem Städtischen Gymnasium können wir, wenn es die Wettersituation erfordert, jederzeit in die Aula des Gymnasiums ausweichen.“

Wie bei jedem Feuerwerk kommt auch am 23. Juni das Beste zum Schluss. So viel sei schon verraten: Alle Aktiven werden noch einmal auf die Bühne kommen. Wein und Joseph Haydn werden dabei eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Durch das Programm führen werden Jeremy Hulin und der Eschweiler Schüler Joshua Behrens. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.