Eschweiler - Open-Air-Gottesdienst: Vom Geist des Lebens begeistern lassen

Eschweiler.

Rote Schnipsel von Krepp-Papier rieselten auf die Zuhörer nieder, Kinder auf Kettcars umrundeten die lachende Gemeinde. Lieder in mehreren Sprachen erklangen, und dazu strahlte die Sonne durch das dichte grüne Laub alter Bäume. Mit viel Symbolik und viel Liebe gestaltete das Team der Evangelischen Kirchengemeinde Weisweiler/Dürwiß am Pfingstsonntag seinen Open-Air-Familiengottesdienst im Hof der Weisweiler Burg. Die roten Papierstreifen standen natürlich für den Heiligen Geist. „Zungen, zerteilt und wie von Feuer“ sollen vor 2000 Jahren beim Pfingstwunder den Jüngerinnen und Jüngern Jesu erschienen sein, berichtet die Apostelgeschichte im Neuen Testament, „und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen.“