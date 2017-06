Eschweiler.

One Minus und Ossi Guitar waren mit ihrem Programm „That‘s why they dont call it blues“ im Gürzenich zu Gast. Mit viel Humor, Charme und handgemachter Musik begeisterten sie ihr Publikum. Bereits zum dritten Mal ist das Dueo in Eschweiler aufgetreten und es sollen noch einige Termine folgen.