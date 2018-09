Eschweiler-Nothberg.

Unter dem Thema „Zur Schmerzhaften Mutter Gottes“ findet vom 9. bis zum 16. September die Oktav in der Kirche St. Cäcilia in Nothberg statt. Die achttägige Oktav wird in den Heiligen Messen von Gastpredigern begleitet. Es ist zur Tradition geworden, dass verschiedene Priester den Messfeiern beiwohnen und jedes Jahr ein anderes Thema mit einem biblischen Hintergrund gewählt wird.