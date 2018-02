Eschweiler.

Nur ein winziger Punkt hat gefehlt. Sonst hätten die Sportler aus der Eschweiler Caritas-Werkstatt an der Aachener Straße am Ende vielleicht doch die Bayern-München-gleiche Titelserie der Kollegen aus Alsdorf beendet. Doch auch in diesem Jahr wollte der Erfolgsfaden der Tischtennisspieler mit geistigem oder seelischem Handicap nicht enden und so mussten die Gastgeber mit Rang zwei vorliebnehmen.