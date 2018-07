Eschweiler - Nummernschild gestohlen: Polizei fasst Trio

Eschweiler. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Mittwochmorgen zwei jugendliche Mädchen und einen Mann festnehmen. Sie hatten an einem im Stadtteil Dürwiß parkenden Auto das Kennzeichen abmontiert und waren dann mit einem Kombi weggefahren.

Wie die Polizei in der Städteregion Aachen am Mittwoch mitteilte, wurde das Trio im Alter von 15, 17 und 34 Jahren um kurz vor 3 Uhr nachts in der Gasthausstraße beobachtet.

Aufgrund der genauen Beschreibung durch den Zeugen konnten die Mädchen und der Mann wenig später im Rahmen der Fahndung angehalten werden. Das gestohlene Kennzeichen fand sich noch im Auto.

Während die 17-Jährige aus Eschweiler und der 34-Jährige mit bisher unbekanntem Wohnsitz festgenommen wurden, brachten Beamte die 15-Jährige zu ihrer Unterkunft.

Die Ermittlungen laufen. „Vor allem ist interessant, ob die drei noch für mehr Taten in Frage kommen“, heißt es iim Polizeibericht.