Norbert Mohr auf Platz zwei bei der Kreismeisterschaft

Herzogenrath/Eschweiler. Beim 48. Internationalen Volkslauf der DJK Jung Siegfried Herzogenrath waren neun Mitglieder des Marathon-Clubs Eschweiler am Start. Bei optimalen Bedingungen hatten sich die meisten Aktiven für einen Start über die Halbmarathondistanz entschieden, die als Kreismeisterschaft ausgeschrieben war.

Schnellster MCE‘ler war Norbert Mohr nach 1:34:17 Stunden. Damit konnte sich Norbert Mohr den 2. Platz in der Kreismeisterschaft M40 sichern. Markus Gilleßen lief die 21,095 Kilometer in 1:35:38 Stunden konnte sich ebenfalls den 2. Platz in der Kreismeisterschaft M35 belegen. Nach 1:39:00 Stunden überquerte Holger Klein als Dritter der Altersklasse M35 die Ziellinie. Heinz Feilen erreichte nach 1:44:09 Stunden als Zweiter der Altersklasse M55 das Ziel. Ebenfalls den 2. Platz in der Kreismeisterschaft belegten Andreas Mohr (M50) nach 1:47:48 Stunden und Franz-Josef Bierfeld nach 1:47:55 Stunden in der Altersklasse M60.

Beim Zehn-Kilometer-Wettbewerb erreichte Gabi Ellinghoven-Krüger als Dritte der Altersklasse W45 nach 51:26 Minuten das Ziel. Nur wenig später überquerte Dieter Königs nach 52:10 Minuten die Ziellinie. Iris Schmitz erreichte nach 54: 42 Minuten das Ziel.

Zum elften Mal wurde der Steckenborner Lichterlauf um 19 Uhr gestartet. Dieser einzigartige Lauf in der Region ist sehr beliebt. Im vorigen Jahr konnte der Veranstalter mehr als 300 Läufer und 30 Jugendstaffeln begrüßen. Damit ist dieser Lauf der größte Zehn-Kilometer-Lauf in der Eifel. Auf dem zwei Kilometer langen Rundkurs, der fünfmal zu bewältigen war, ging es bei einbrechender Dunkelheit auf die mit Scheinwerfern, Laternen, Kerzen und Fackeln beleuchtete Strecke, so dass die einmalige Atmosphäre eines Nachtlaufs entsteht. Bei dieser einzigartigen Mischung aus Dunkelheit und Licht wurden die Läufer zusätzlich von den vielen Zuschauern an der Strecke durch Steckenborn motiviert.

Vom Marathon-Club Eschweiler waren sieben Mitglieder am Start. Gleich drei Podestplätze sprangen für die Athleten vom MCE heraus. Nach 44:07 Minuten überquerte Manfred Müllejans als Sieger der Altersklasse M65 die Ziellinie. Gabi Zimmermann konnte sich über den 2. Platz in der Altersklasse W45 nach 45:21 Minuten freuen. Nach 47:15 Minuten konnte Petra Gebauer ebenfalls den 2. Platz in ihrer Altersklasse belegen. Holger Klein erreichte nach 44:18 Minuten das Ziel. Nach 47:38 Minuten erreichte Franz-Josef Bierfeld das Ziel. Thomas Faust überquerte nach 48:23 Minuten die Ziellinie und Frank Detela nach 50:00 Minuten.