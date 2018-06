Eschweiler - Norbert Alich präsentiert sein neues Soloprogramm im Talbahnhof

Eschweiler. Die ursprünglich für Anfang Juli geplanten Veranstaltungen mit Pause und Alich müssen verlegt werden, teilt das Kulturzentrum Talbahnhof mit. Ersatztermin ist der 11. September, 20 Uhr, im Talbahnhof. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Als weitere Alternative bietet der Talbahnhof das Soloprogramm „Chiantiwein und weiße Schiffe“ von Norbert Alich für Mittwoch, 4. Juli, an.

Als die Bonner Republik laufen lernte, war die Popmusik der Nazizeit noch längst nicht aus den Köpfen der Deutschen. Massenmedien wie Schellackplatte und Rundfunk hatten dem Schlager die Wohnstuben bereits in den 30er Jahren millionenfach geöffnet. Die oft frivolen Texte der „Goldenen Zwanziger“ („Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“) fielen der Gleichschaltung zum Opfer.

Der legendäre „Blaue Engel“, Marlene Dietrich, verabschiedete sich mit „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, käm ich in Verlegenheit, eine schlimme oder gute Zeit“ nach Hollywood. Marika Rökk sang dagegen noch 1939: „Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück“, Zarah Leander 1942: „Davon geht die Welt nicht unter.

Nach dem Untergang bereiteten sich in amerikanischer Gefangenschaft der spätere „lachende Vagabund“ Fred Bertelsmann und Gerhard Wendland auf ihre künftige Schlagerkarriere vor („Tanze mit mir in den Morgen“).

Der Kabarettist und gelernte Opernsänger Norbert Alich liebt beides. In seinem Soloprogramm nimmt er das Publikum mit Geschichten, kabarettistischen Betrachtungen und natürlich Liedern aus der Zeit seiner Kindheit mit auf die Reise. „Ja, ja der Chiantiwein“ von Rudolf Schock in den Ohren in den Ohren und deutschen Konserven im Gepäck ging’s in den Italienurlaub.

Von Catarina Valente wussten wir: „Ganz Paris träumt von der Liebe“. Wir begleiteten Freddy Quinn unter fremde Sterne: „Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong“. Schlager und Hits, die das Publikum schon nach den ersten Takten des Stephan Ohm am Klavier erkennt und allzu gerne mitsingt.

