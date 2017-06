Eschweiler.

Temperaturen bis zu 40 Grad: Nicht nur in Portugal gehen riesige Wälder in Flammen auf. Mit katastrophalen Folgen. Kann Derartiges auch in Eschweiler passieren? Trotz der derzeit herrschenden Gluthitze bleibt Wehrchef Axel Johnen gelassen: „Solche Monokulturen, wie sie zum Beispiel in Portugal die Ausbreitung der Brände begünstigen, gibt es bei uns nicht. Unser Wald ist offenbar in der Lage, Brände klein zu halten. Ich bin seit 1983 in der Wehr und kann mich an keinen größeren Waldbrand erinnern.“