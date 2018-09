Eschweiler - Noch bleibt es zum Warntag ruhig in Eschweiler

Eschweiler.

Gestern ertönten in vielen Teilen des Landes Nordrhein-Westfalen die Sirenen. In Eschweiler blieb es still. Aus einfachem Grund: Die Anlagen an den 20 Standorten sind noch gar nicht installiert. Verwaltungssprecher René Costantini geht davon aus, dass Ende des Jahres die Arbeiten beginnen. Die Planungen seien abgeschlossen.