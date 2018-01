Eschweiler-Kinzweiler.

Pfarrer Dr. Rainer Hennes ging die Sache humorvoll an: „In diesem Jahr richtet sich das Ende der Weihnachtszeit nach dem Abfallkalender der Stadt Eschweiler.“ Sprach‘s beim Neujahrskonzert in der Dorfkirche St. Blasius zu Kinzweiler und entschuldigte sich dafür, dass der große Weihnachtsbaum in dem Gotteshaus schon den Weg aller Tannen und Artgenossen gegangen ist.