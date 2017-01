Eschweiler.

Großartige Stimmung herrschte am Montagabend beim traditionellen Neujahrsempfang des Eschweiler Wirtevereins im Talbahnhof. Dort begrüßte Marc Lersch, Vorsitzender des schon seit 1898 bestehenden Vereins, Wirte von 15 indestädtischen Gastronomiebetrieben sowie Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in gemütlicher Atmosphäre im Bistro des Kulturzentrums am Raiffeisenplatz.