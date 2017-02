Eschweiler.

Seit dem 24. Januar gibt es einen neuen Stadtbeauftragten des Malteser Hilfsdienst in der Geschäftsstelle Eschweiler. Lukas Ritgens folgt auf Theo Wirtz, der seit 1987 erst Stellvertreter, dann Stadtbeauftragter in Eschweiler war. Damit ist der 21-jährige Student in seinem Amt der Jüngste in der gesamten Bundesrepublik.