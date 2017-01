Neuer Roman von Tilman Röhrig: Luther und sein Gegenspieler Müntzer

Eschweiler.

500 Jahre nach dem Anschlag der Thesen in Wittenberg präsentiert Bestsellerautor Tilman Röhrig seinen großen Roman um Martin Luther und seinen Gegenspieler Thomas Müntzer. Am Freitag, 20. Januar. 19.30 Uhr, ist der Autor auf Einladung der Buchhandlung Oelrich & Drescher in der Aula der Realschule Patternhof zu Gast.