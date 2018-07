Eschweiler-Bergrath - Neuer Pastor tritt in Eschweiler den Dienst an

Eschweiler-Bergrath.

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Eschweiler begrüßte am Sonntag ihren neuen Pastor Florian Wintersohl. In einem fröhlichen und bunten Festgottesdienst segnete die Gemeinde ihren neuen Seelsorger und Prediger. Matthias Knöppel vom Bund FeG Deutschland hielt die Predigt und erinnerte an die in der Ordination ausgesprochene Sendung zu den Menschen – nun in Eschweiler.