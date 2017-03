Eschweiler-Ost.

Der neue Baumarkt an der Dürener Straße (Adresse: Kölner Straße 1) wird am Montag offiziell eröffnet. Nach rund acht Monaten Bauzeit konnten bereits am Sonntag Anwohner und weitere geladene Gäste den Markt begutachten, nun nimmt er offiziell seinen Betrieb auf.