Eschweiler-Dürwiß.

An einem neuen Altar feierte am Sonntag in der Dürwisser Kreuzkirche die Evangelische Gemeinde ihren Gottesdienst. Der Unterbau dieses Altars ist in Kreuzform gestaltet. In ihrer gemeinsamen Predigt gingen Pfarrer Wolfgang Theiler und der Superintendent des Kirchenkreises Jülich Jens Sannig auf die Bedeutung des Kreuzes für den christlichen Glauben ein.