Eschweiler - Neue Spuren von Eschweiler Opfern der Nazi-Zeit entdeckt

Suche nach Erinnerungen und Nachfahren

Die Recherchegruppe des Arbeitskreises „Stolpersteine gegen das Vergessen“ sucht weiterhin Menschen, die sich an ihre Kindheit in der NS-Zeit erinnern. Besonders Erinnerungen an Eschweiler Juden wären wichtig. Auch Fotos und schriftliche Aufzeichnungen werden gesucht.

Für die Biografie von Michael Müller wird sein Enkel beziehungsweise seine Enkelin gesucht, der Vorname ist leider nicht bekannt. Das Kind wurde 1943 oder 1944 als Sohn beziehungsweise Tochter von Georg Müller in Weisweiler oder Eschweiler geboren.

Wer mithelfen möchte: Ansprechpartner für den Arbeitskreis Stolpersteine sind Wolfgang Theiler (Telefon 02403/65265) und Friedhelm Ebbecke-Bückendorf (E-Mail: friedhelmeb@gmx.de, Telefon 0171/4141968).