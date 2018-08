Eschweiler - Neue Sprachkurse der Volkshochschule eröffnen Perspektiven

Eschweiler. Die globale Welt hat sich auf Englisch eingestellt. Fast an allen Schulen der Welt wird heutzutage Englisch unterrichtet. So verlangt es zumindest die Wirtschaft. Am 8. September startet der VHS-Sprachenbereich mit neuen Kursen. Darunter ist auch Englisch. Diese Sprache wird vormittags und abends angeboten.

Im Angebot sind Kurse für Touristen, Anfänger, Wiederholer und Berufstätige. Malgorzata Müller, Fachbereichsleitung für Sprachen: „Viele Menschen möchten ihre früher erworbenen Kenntnisse schnell und gezielt reaktivieren und erweitern. Deshalb gibt es eine Reihe von Englischkursen, um die systematische Wiederholung zu ermöglichen.

Es gibt aber auch Konversationskurse, in denen die Kommunikation trainiert wird. Sprechen ist wichtig, denn Sprache ist Kommunikation. In diesem Zusammenhang bieten wir spezielle Kurse für die Firmen an. Korrespondenz- und Telefontraining sind selbstverständlich dabei.“

Die Sprachen eröffnen berufliche und private Möglichkeiten. Deshalb unterstützt Müller neben Englisch die Mehrsprachigkeit und rät den Sprachlernprozess auf sich zu nehmen. Müller: „Die Ergebnisse der modernen Forschung lassen erkennen, dass viele Erwachsene sich bzgl. des Sprachenlernens sehr pessimistisch selbst einschätzen. Diese Selbsteinschätzung ist falsch.

Denn, wenn der Wunsch und der Anspruch an die Erreichung eines Zieles stark sind, und wenn der Lehrer mit seiner exzellenten, didaktischen Kompetenz zur Seite steht, dann solidarisiert man sich mit dem eigenen Wunsch und schafft man neue Sprachenwege zu beschreiten. Die Lernerfolge sind plötzlich da. Und das steigert die eigene Lernmotivation.“

Wer die Semestersprachkurse besuchen möchte und Vorkenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Niederländisch besitzt, sollte sich unbedingt beraten lassen. Die Volkshochschule bietet kostenlos hierfür zwei Termine an: Samstag, 1. September, 10 bis 12 Uhr, und Donnerstag, 6. September, 18 bis 20 Uhr. Anmeldung bitte unter Tel. 02403/70270.